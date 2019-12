Jungs des TSV Unterlauter kassieren die siebte Niederlage im achten Spiel

Die Tischtennis-Jungen des TSV Unterlauter haben in der nordostbayerischen Verbandsliga weiterhin einen schweren Stand.

Gegen den Rangvierten aus Nabburg zogen sie im achten Saisonspiel zum siebten Mal den Kürzeren. In der Bezirksliga setzte der TTC Rödental II seine Erfolgsserie mit dem siebten Sieg am Stück fort.

Jungen-Verbandsliga Nordost

TSV Unterlauter - TV Nabburg 3:8

Die entscheidende Wende zugunsten der Gäste trat nach dem knappen 2:3-Rückstand des Heimteams ein. Mit vier Siegen am Stück zogen die Oberpfälzer nämlich auf 2:7 davon. Auch das Satzverhältnis von 25:11 für die Gäste spricht eine klare Sprache.

Ergebnisse: Kastler/Sorkilic - Ficht/Andritzky 1:3, Ziegler/Müller - Schertel/Kiener 3:0, Ziegler - Andritzky 0:3, Kastler - Ficht 0:3, Müller - Kiener 3:1, Sorkilic - Schertl 0:3, Ziegler - Ficht 0:3, Kastler - Andritzky 0:3, Müller - Schertl 1:3, Sorkilic - Kiener 3:0, Müller - Ficht 0:3.

Jungen-Bezirksliga

TSV Untersiemau - SG Wiesenfeld/Meeder 8:5

Nach der 5:1-Führung hatte der TSV in den folgenden sechs Paarungen viermal das Nachsehen, so dass es nur noch 7:5 stand. Moritz Rauschert machte aber den Heimsieg perfekt.

Ergebnisse: Ehrlicher/Cogan - Grehl/Bischoff 3:2, Funk/Rauschert - Schreiner/Klein 3:1, Funk - Bischoff 3:1, Rauschert - Grehl 0:3, Ehrlicher - Klein 3:1, Cogan - Schreiner 3:0, Funk - Grehl 0:3, Rauschert - Bischoff 3:0, Ehrlicher - Schreiner 0:3, Cogan - Klein 3:0, Ehrlicher - Grehl 0:3, Funk - Schreiner 0:3, Rauschert - Klein 3:0.

TSV Unterlauter III - TTC Rödental II 3:8

Obwohl die Gäste drei Paarungen kampflos abgeben mussten, gingen sie als klarer Sieger durchs Ziel. Sätze: 13:24.

Ergebnisse: Schreiner/Schunke - Horack/ Zipf 1:3, Schubert/Evseichey kampflos 3:0, Schubert - Zipf 0:3, Schreiner - Horack 0:3, Schunke kampflos 3:0, Evseichey - Hummel 0:3, Schubert - Horack 1:3, Schreiner - Zipf 1:3, Schunke - Hummel 1:3, Evseichey kampflos 3:0, Schunke - Horack 0:3.

Mädchen-Bezirksoberliga

TSV Unterlauter IV - TSV Bad Rodach II 0:10

Ergebnisse: Scheler/Groth - V. Reinhardt/ Wöhner 0:3, Dressel/Kunzelmann - S. Reinhardt/Weigandt 0:3, Scheler - V. Reinhardt 0:3, Groth - S. Reinhardt 0:3, Dressel - Weigandt 0:3, Kunzelmann - Wöhner 1:3, Scheler - S. Reinhardt 0:3, Groth - V. Reinhardt 0:3, Dressel - Wöhner 0:3, Kunzelmann - Weigandt 0:3.

TTC Rödental II - TTC Thann 6:4

Nach dem 1:2-Rückstand leitete Rödental mit vier Siegen nacheinander die Wende ein.

Ergebnisse: Blümig/R. Merkel - Zschach/ Eichhorn 3:2, C. Merkel - Eichhorn 0:3, R. Merkel - Zschach 0:3, Blümig - Eichhorn 3:0, R. Merkel - Langbein 3:0, Blümig - Zschach 3:1, C. Merkel - Langbein 3:0, R. Merkel - Eichhorn 2:3, C. Merkel - Zschach 1:3, Blümig - Eichhorn 3:2. hf

Herren-Bezirksklasse D (4er)

TV 1886 Ebersdorf II - RV Concordia Reundorf II 8:0

Ergebnisse: Lindner/Dennstädt - Rettmann/Kluge 3:0; Ballhaus/Moser - kampflos 3:0; Lindner - Kluge 3:0; Dennstädt - Rettmann 3:0; Ballhaus - kampflos 3:0; Moser - Gehring 3:0; Lindner - Rettmann 3:1; Dennstädt - Kluge 3:0. de