Jungmusiker legt Leistungsabzeichen in Gold ab

Erfreut zeigte sich der Musikverein Mainroth, nachdem Nachwuchsmusiker Nicolai Graß das Musiker-Leistungsabzeichen in Gold erreichte. In der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg fand die Abschlussveranstaltung der Goldwoche statt. Bundesjugendreferent Michael Botlik dankte allen Musikern für die erbrachte Leistung und forderte sie auf, nicht nachzulassen und weiterzumachen.

Der Nordbayerische Musikbund biete hierfür zahlreiche Fort- und Weiterbildungen an. Der Erfolg des jungen Musikers ist auf viel Probenfleiß und Einsatzbereitschaft zurückzuführen.

Bereits früh eigenes Instrument

Im Alter von siebenJahren bekam er seine erste Trompete. Mit seinen Ausbildern Peter Weiß und Peter Gerking erreichte er die Abzeichen in Bronze und Silber. Bereits mit zwölf Jahren musizierte er im Schülerauswahlorchester des Nordbayerischen Musikbundes. Seit ein paar Jahren musiziert er auch im Kreisorchester Lichtenfels. Sein musikalisches Können zeigte er ebenfalls bei Auftritten und dem Zusammenspiel mit Pianistin Larissa Eggloff. In seinem Heimatverein, dem Musikverein Mainroth, ist er nicht nur als Trompeter eine feste Größe.

So fungiert er als stellvertretender Dirigent, leitet Proben und größere Auftritte. Ebenso musiziert er gerne bei der Weismainer Blasmusik meist als Flügelhornist mit. Nun hat er mit seiner Ausbilderin Theresa Motschenbacher das Musiker-Leistungsabzeichen in Gold in Angriff genommen und mit Bravour abgelegt.

Neben den beiden Mainrother Vorsitzenden freute sich auch der stellvertretende Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes Florian Zapf über den Erfolg des jungen Musikers. Er hoffe, dass er in seinem Wirken und Bestreben für die Blasmusik weitermache, auch wenn ihn sein Studium demnächst zeitlich etwas einschränken werde. rdi