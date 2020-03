Jungmusiker ausgezeichnet

Der Musikverein Uetzing-Serkendorf legt Wert auf eine gute Ausbildung der Nachwuchsmusiker. So absolvierten gleich zwei junge Musiker der ersten Stunde der "Nussolinos" die D3-Prüfung des Nordbayerischen Musikbundes. Lukas Winter auf seiner Tuba und Marcel Werner auf seinem Waldhorn haben an der Bayerischen Musikakademie in Hammelburg das Gold-Abzeichen im Laienmusizieren abgelegt. Beide haben die Prüfungen mit herausragenden Leistungen bestanden, Marcel Werner sogar mit der Note 1. "Wir sind sehr stolz auf unsere erfolgreichen Jungmusiker", beglückwünschte Petr Horejsi, Dirigent der Blaskapelle Uetzing, die beiden.

"Musik macht Spaß, weil man in eine riesige Musikerfamilie hineinwächst", erzählte Marcel Werner, der in der Blaskapelle Uetzing, im Bezirksorchester Oberfranken sowie in der Bigband des Meranier-Gymnasiums spielt. "Musik hilft mir zum Herunterkommen und Entspannen sowie als Ablenkung von der Schule", fügte der 15-jährige an. Werner spielt seit der 2. Klasse Waldhorn und seit über zwei Jahren auch Schlagzeug. Lukas Winter sagt: "Ich habe mich ein Jahr darauf vorbereitet." Die Anforderungen an die jungen Musikern bei der D3-Prüfung sind hoch. Sie müssen Tonleitern, Pflichtetüden und Vortragsstücke beherrschen. Hinzu kommen Prüfungen im Vom-Blatt-Spiel und Transponieren sowie eine Theorieprüfung mit Gehörbildung.

"Um für die Goldwoche zugelassen zu werden, musste man ein Zulassungsvorspiel vier Wochen vorher bewältigen", so Marcel Werner. Den letzten Feinschliff holten sie sich dann bei den Dozenten des Vorbereitungslehrgangs, der mit der Prüfung abschließt. Das Gold-Abzeichen ist das höchste Hobbymusikerabzeichen im Nordbayerischen Musikbund und Voraussetzung für Registerführer-, Instrumentallehrer- und Dirigentenlehrgang. gkle