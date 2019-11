Jungfischer halten das Aurachufer sauber

Für eine saubere Aurach setzten sich die Jungfischer des Fischereivereins Herzogenaurach unlängst beim jährlichen Umweltschutztag ein.

"Mittlerweile hat der Umweltschutztag bei uns schon richtig Tradition", freut sich Jugendleiter Maximilian Stopfer, der die Fischerjugend beim Arbeitseinsatz begleitete. "Wir machen die Aktion einmal im Jahr offiziell, aber im Prinzip eigentlich das ganze Jahr über. Die Kinder und Jugendlichen in der Fischerjugend lernen bei uns als Erstes, dass sie ihren Angelplatz sauberer verlassen, als sie ihn bei Ankunft vorfinden."

Bei der Naturschutzaktion wird das Ufer der Aurach von achtlos weggeworfenem Müll befreit. Ausgestattet mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen trafen sich die Jungfischer am Atlantis-Parkplatz, um von dort aus die Aurachufer flussabwärts zu durchkämmen. Nach dem Startschuss hatten sie mit der Säuberungsaktion auch alle Hände voll zu tun: Kein Papierschnipsel wurde übersehen, so dass nach den ersten 300 Metern schon der erste 120-Liter-Müllsack voll war und bis zum O-Fall zwei weitere gefüllt wurden. Als die Jugendlichen gegen 11 Uhr den bereitgestellten Container am Parkplatz an der Schütt erreichten, konnten sie sieben randvolle Müllsäcke entsorgen.

Neben Metalldosen und unzähligen Glas- und Pfandflaschen wurden dabei auch einige kuriose Funde gemacht: So zogen die Jungfischer herausgerissene Zaunlatten, ein paar Wanderschuhe und sogar einen verrosteten Einkaufswagen aus der Aurach heraus. Insgesamt wurden dieses Mal Müll und Unrat mit einem Gesamtgewicht von 130 Kilogramm eingesammelt.

"Schön wäre es, wenn die Leute, die sich an der Aurach aufhalten, ihr ,Glump‘ selbst wieder mitnehmen würden", so Stopfer abschließend, "denn dann könnten wir diesen Tag ausfallen lassen und mit unseren Jungfischern Angeln gehen." red