Junges Vorstandsteam sichert Zukunft des Traditionsvereins

Bei der Hauptversammlung des Sankt-Michaelsvereins wurde sehr viel vom Tag eins nach Manfred Jungkunz gesprochen. Anfang des Jahres hatte Manfred Jungkunz nach fast 30-jähriger Tätigkeit sein Amt niedergelegt. Der Verein beschloss eine Satzungsänderung und installierte ein Vorstandsteam. Manfred Jungkunz wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zum ersten Mal berichtete jetzt Thomas Herold von der Tätigkeit des Vereins, der 152 Mitglieder zählt. Die katholischen Männer engagierten sich bei den traditionellen Veranstaltungen im Dorf. Beim Faschingsumzug organisieren sie den Getränkestand am Marktplatz. Danach folgt ihr Faschingskehraus. Engagiert im Einsatz sind die Männer bei der Kirchweih und beim Pfarr- und Dorffest. Sie sind für den Getränkeausschank zuständig und helfen beim Zeltaufbau.

Zu ihren kirchlichen Veranstaltungen gehören der Männerkreuzweg und das Schutzengelfest. Traditionsgemäß nimmt der Verein an allen kirchlichen Festen und Prozessionen mit einer Fahnenabordnung teil. Ein fester Termin ist die Josefi-Feier der befreundeten KAB Medlitz.

Die überregionalen Veranstaltungen standen im Mittelpunkt der Informationen von Michael Schumm. Zum Programm gehörten unter anderem ein Vorstandstreff in Hausen, der Besuch beim 125-jährigen Jubiläum von Sankt Wendelin in Kemmern und einer konstituierenden Sitzung des neuen Seelsorgebereichs. Als weiteres Vorstandsmitglied sprach Matthias Amann von zahlreichen Geburtstagen und Jubiläen in der Vereinsfamilie. Ziel des Vorstandsteams sei es, den Verein zukunftsfähig zu machen für alle Rattelsdorfer Männer.

Amann führte dann zusammen mit Präses Pfarrer Reinhold Braun zahlreiche Ehrungen durch. Urkunden für 25-jährige Mitgliedschaft bekamen: Edgar Haderlein, Georg Müller, Arno Schneider, Günter Wagner und Wolfgang Weidner. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Hofmann, Günter Stowasser und Elmar Müller ausgezeichnet. Für 50 Jahre wurden geehrt: Hans-Paul Gast, Rudolf Meth, Heinrich Ritzer und Heinrich Scheerbaum. 60 Jahre Mitglied ist Hans Deinhart. Auf 65 Jahre Mitgliedschaft blicken Andreas Müller und Ludwig Schober zurück und bereits seit 70 Jahren sind Adam Endres und Heinrich Müller Mitglied im Verein. Diese lange Treue zum Verein lobte der Präses. Er attestierte dem Vorstand, dass dieser im Landesdurchschnitt einer der jüngsten sei. "Das ist Zukunft, zum Wohle unserer Dorfgemeinschaft", hob er hervor.

Die wichtige Rolle im gesellschaftlichen Leben des Dorfs würdigte Bürgermeister Bruno Kellner. Rattelsdorf sei für viele Auswärtige ein Anziehungspunkt. Das Vereinsleben sei ohne den Verein kaum denkbar, so Keller. Renate Neubecker