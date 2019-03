Junges Mädchen ging auf Diebeszug

Ein junges Mädchen wurde am frühen Freitagabend in einem Drogeriefachgeschäft in der Mainau in Lichtenfels bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Das Mädchen steckte mehrere Gegenstände in ihren Rucksack. Polizeibeamten fanden dann noch weiteres Diebesgut aus weiteren Geschäften im Rucksack. Das Mädchen wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.