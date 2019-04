Junger Zweiradfahrer wird schwer verletzt

Schwere Verletzungen trug ein Mopedfahrer bei einem Unfall am Samstag davon. Gegen 15.50 Uhr befuhr der 18-Jährige mit seinem Leichtkraftrad die Staatsstraße von Eltmann in Richtung Ebelsbach. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Audi, den ein 42-Jähriger steuerte. Bei der Einmündung zu einem Kreisverkehr musste der Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des Leichtkraftrades erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Audi auf. Durch den Aufprall wurde er kopfüber in die Heckscheibe des Audi geschleudert. Der Kradfahrer erlitt kleinere Schnittwunden an der linken Hand sowie allem Anschein nach einen Oberschenkelbruch am rechten Bein. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Kradfahrer in das Krankenhaus in Haßfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 4500 Euro.