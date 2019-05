Ein elfjähriger Junge befuhr am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad den Gehweg am "Langen Platz" in Herzogenaurach. Auf Höhe eines Garagenhofes bog ein 43-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in diesen ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Elfjährige verletzte sich dabei leicht. Er erlitt Schürfwunden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Verkehrsunfalles hat die Polizeiinspektion Herzogenaurach übernommen.