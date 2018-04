Junger Radfahrer kollidiert mit Auto

Am Montagmittag hat ein 13-jähriger Bubenreuther mit seinem Fahrrad von der Birkenallee in Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) nach rechts in den Eichenplatz fahren wollen. Hier kam ihm jedoch ein Auto entgegen, weshalb er erschrocken nach links lenkte und gegen ein geparktes Auto stieß. Danach flog er über die Motorhaube und kam auf einer Wiese unverletzt zum Liegen. Am geparkten Pkw entstand leichter Sachschaden.