Heiligenstadt vor 18 Stunden

Junger Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am Sonntag gegen 23 Uhr ein 16-jähriger Motorradfahrer, nachdem er in einer lang gezogenen Linkskurve auf der Strecke von Stücht in Richtung Neudorf mi...