Junger Mopedfahrer stand unter Drogen

In eine Verkehrskontrolle geriet am Sonntagabend ein 16-jähriger Mopedfahrer in der Bahnhofstraße in Breitengüßbach. Bei der Überprüfung stellten die Polizeibeamten fest, dass der Jugendliche stark nach Marihuana roch. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, so dass die Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Zudem musste der Jugendliche zur Blutentnahme. Er wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit angezeigt. pol