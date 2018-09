Junger Mann zerrt an Tasche einer Seniorin

Am Mittwochmorgen hat ein aufmerksamer Zeuge in der Von-Brun-Straße in Forchheim bei der Statue "Stelzenläufer" beobachtet, wie ein circa 25-jähriger - dem äußeren Erscheinungsbild nach nordafrikanisch beziehungsweise arabisch aussehender Mann - eine ältere Dame ansprach und wiederholt an deren Einkaufstasche zog. Als diese nicht loslassen wollte, ließ er davon ab. Das Motiv des unbekannten Täters konnte bislang nicht geklärt werden. Wer diesen Vorfall ebenfalls beobachten konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon 09191/7090-0.