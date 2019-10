Weil die Technik versagte, kam es zu einem Betriebsunfall in einer Firma in Untererthal. Wie die Polizei Hammelburg meldete, wurde dabei ein 19-Jähriger leicht verletzt. Der Mitarbeiter einer Fremdfirma montierte am Montagmorgen an einer Förderanlage Bleche, während diese in Betrieb war. Sowohl eine Lichtschranke, als auch die Nothaltvorrichtung versagten, so dass der junge Mann eingeklemmt wurde. Der Verletzte wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. pol