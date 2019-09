Junger Mann hatte Rauschgift einstecken

Während der Kontrolle eines 23-Jährigen am Dienstagnachmittag stellte sich heraus, dass für diesen eine Haftnotierung vorlag. Weil der Mann die Geldbuße nicht bezahlen konnte, muss er für 40 Tage ins Gefängnis. Vor der Einlieferung in die JVA Bamberg tauchten bei dem Mann dann noch in einem Plüschtier versteckt knapp 13 Gramm Haschisch auf. Autofahrer mit "Fahne" am Steuer Am Mittwoch kurz nach 1.30 Uhr wurde in der Kärntenstraße ein 32-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 0,66 Promille, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde.

28-Jähriger beleidigt Polizisten Am frühen Mittwochmorgen wurde die Polizei in die Obere Sandstraße gerufen. Wie sich herausstellte, sollte dort eine junge Frau mit dem Rettungswagen abtransportiert werden, womit ein 28-jähriger Mann offensichtlich nicht einverstanden war. Nach mehrmaligen Aufforderungen durch die Polizisten, sich vom Rettungswagen fern zu halten, reagierte der Mann gereizt und kam auch Platzverweisen nicht nach. Er musste letztendlich zur Polizeiwache gebracht werden, wobei er die Beamten mit übelsten Ausdrücken beleidigte. Rucksackdieb langt in Gaststätte zu Am Samstag gegen 3.30 Uhr wurde einer Besucherin in einer Gaststätte in der Unteren Sandstraße ihr im Flur abgelegter Rucksack gestohlen. Darin waren eine Geldbörse mit Ausweispapieren sowie Schlüssel und ein schwarzes Huawei-Handy deponiert.

Skoda in Tiefgarage zerkratzt Am Dienstag zwischen 8.30 und 13.40 Uhr wurde in der Tiefgarage am Georgendamm ein schwarzer Skoda an den hinteren Fahrzeugtüren zerkratzt. Sachschaden: rund 800 Euro. pol