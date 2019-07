In der Nacht zum Dienstag führten Beamte der Kronacher Polizei am Bahnhofsplatz eine Durchfahrtskontrolle durch. Dabei fiel ihnen ein schwarzer Opel auf, dessen Fahrer versuchte, sich durch schnelles Abbiegen und beschleunigtes Fahren einer Kontrolle zu entziehen. Doch der Fluchtversuch war vergeblich: Als die Beamten ihn in der Pfählangerstraße antrafen, stellte sich heraus, dass der junge Mann nach einer gerichtlichen Entziehung nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.