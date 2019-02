Junger Mann bricht Auto auf

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt haben in der Nacht zum Donnerstag einen jungen Mann vorläufig festgenommen, der in dringendem Verdacht steht, ein Auto aufgebrochen zu haben. Kurz nach Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale Mittelfranken die Mitteilung ein, dass soeben ein Autoaufbruch stattfinden würde. Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt kurz darauf in der Isarstraße eintraf, bot sich ihnen folgendes Bild: Ein 19-Jähriger saß in einem Mercedes, von dem er zuvor eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie unter anderem ein Springmesser. Das Messer sowie das aufgebrochene Auto wurden sichergestellt. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Der 19-jährige Tatverdächtige befindet sich zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß.