Junger Klarinettist gibt Bamberg-Debüt

Der Klarinettist Seraphin Lutz ist ein junger Bamberger Künstler auf dem Weg in eine große Karriere, der bereits Auftritte unter anderem in der Carnegie-Hall in New York absolviert und viele internationale 1. Preise eingeheimst hat - in seiner Heimatstadt aber noch weitgehend unbekannt ist. Das soll sich jetzt ändern: Am Sonntag, 30. Juni, wird Seraphin Lutz als Solist mit dem Fränkischen Kammerorchester im Spiegelsaal der Harmonie sein Premierenkonzert in Bamberg geben. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Auf dem Programm stehen laut Veranstalter Werke von Vivaldi (Konzert für zwei Violinen und Streicher, a-moll), Mozart (Motette "Exsultate, jubilate"; Sopran: Franziska Bobe; Klarinettenkonzert A-Dur, Solist: Seraphin Lutz) und Haydn (Sinfonie Nr. 49, f-moll "La Passione"). Die Leitung hat Andreas Englhardt.

Das Fränkische Kammerorchester wurde am 1. Mai 2019 als eigenständiges Orchester gegründet. Es geht zurück auf das "Orchester des Bamberger Oratorienchors". Das neue, erweiterte Ensemble, bestehend sowohl aus jungen wie auch erfahrenen Musikern der gesamten fränkischen Region, hat sich vor allem zwei Ziele gesetzt: wichtige Werke des Barock, der Klassik und Romantik wie auch der klassischen Moderne, die nur selten im großen Konzertsaal zu hören sind, auf hohem Niveau zu präsentieren und jungen hochbegabten Künstlern, vor allem aus den eigenen Reihen, ein adäquates Konzertpodium zu ermöglichen.

Seraphin Maurice Lutz wurde am 9. August 1998 in Bamberg geboren und stammt aus einer sehr musikalischen Familie. Sein Vater ist Klarinettist, die Mutter Cellistin. In Klarinette erhielt er seinen ersten Unterricht im Alter von fünf Jahren von seinem Vater. Aber auch das Klavierspiel wurde bereits früh gefördert. So begann er bereits im Jahr 2008 sein Jungstudium in Klavier an der HfM in Nürnberg

und in Klarinette 2011 an der Hochschule für Musik in München. Es folgten zahlreiche Auftritte und Preise. red