Junger Fahrer muss BMW stehen lassen

Eine Streife der Polizei stellte am Samstag um 22 Uhr an einem BMW im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Abt-Degen-Straße in Zeil mehrere technische Veränderungen fest. Da diese Veränderungen die Verkehrssicherheit massiv beeinträchtigen, wurde die Weiterfahrt unterbunden und der BMW vor Ort abgestellt. Erst nach Herstellung eines verkehrstechnisch einwandfreien Zustandes ist die erneute Nutzung des BMW wieder möglich. Den 18 Jahre alten Fahrer erwarten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit Punkten in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein dreistelliges Bußgeld.