Junger Exhibitionist belästigt Schülerin

Am Montagnachmittag ist ein Exhibitionist in Eckental (Kreis Erlangen-Höchstadt) aufgetreten. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Hinweise zur Identität des Täters. Als eine Schülerin im Ortsteil Eckenhaid mit ihrem Fahrrad auf der Weiherstraße Richtung Festplatz fuhr, kam ihr im Waldstück vor dem Festplatz ein unbekannter Mann entgegen. Als das Mädchen an ihm vorbeifuhr, blieb der teilweise entblößte junge Mann stehen und berührte sich unsittlich. Die Täterbeschreibung: circa 16 bis 17 Jahre alt, 1,70 Meter groß, normale Figur, kurze Haare, schwarzer Kapuzenpullover, eventuell Jogginghose. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter Telefon 0911/2112-3333 entgegen.