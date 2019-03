Junger Biker schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein junger Motorradfahrer bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Staatsstraße 2260 von Hirschaid nach Röbersdorf.

Nachdem der Winter nun endgültig auf dem Rückzug ist, bevölkern immer mehr Motorradfahrer die Straßen. Doch gerade zu Beginn der Saison häufen sich die Unfälle, bei denen die Biker übersehen werden, weiß die Polizei zu berichten.

Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der Staatsstraße 2260 von Hirschaid kommend in Richtung Röbersdorf unterwegs. An der Kreuzung zur B 505 wollte den Polizeiangaben zufolge nach links auf diese auffahren und übersah dabei einen entgegenkommenden jungen Kradfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte frontal in die Beifahrerseite des Autos. Hierbei zog sich der 16-jährige Biker schwerste Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Unfallfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt rund 13 000 Euro.

Die Polizei appelliert angesichts des Unglücks an die Verkehrsteilnehmer: "Gerade zu Beginn der Motorradsaison ist es wichtig, dass beide Seiten gegenseitig Rücksicht nehmen und vorausschauend fahren. Durch die Silhouette vom Kradfahrer, die entsprechend kleiner ist als von einem Auto, ist die Erkennbarkeit nicht so groß." red