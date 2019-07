Beim Rechtsabbiegen auf die Buger Straße übersah am Donnerstagmorgen ein Renault-Fahrer einen Radfahrer, der dort in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Radweg unterwegs war. Der 13-jährige Schüler zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. An Pkw und Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden.