Jungen klauen im Supermarkt

Eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Steubenstraße beobachtete einen zehn Jahre alten Jungen, wie er eine Sonnenbrille einsteckte ohne zu zahlen. Der Junge wurde gestellt, dabei fand sich weiteres Diebesgut im Wert von 20 Euro. Der Junge wurde seiner Mutter übergeben. Bereits am Freitag wurde im selben Supermarkt ein Achtjähriger beim Klauen erwischt. Der Junge wollte LEGO-Steinen entwenden, wurde aber wiederum von einer Angestellten gestoppt. Die Polizei stellte fest, dass der Junge diese Woche mehrere Male Diebstähle begangen hatte. Es wird weiter ermittelt. Der Junge wurde mit auf die Dienststelle genommen und dort an die Eltern übergeben. pol