Jungen des TTC Oberlangenstadt holen souverän den Titel

Stolz ist der TTC Oberlangenstadt auf seinen Nachwuchs. Die Tischtennis-Jungen kamen in der 1. Kreisliga Lichtenfels mit vier Punkten Vorsprung zum Titelgewinn und spielen in der kommenden Saison in der nächsthöheren Klasse, und zwar der neuen Bezirksliga, Gruppe 2 - Süd.Die neu ins Leben gerufene zweite Mannschaft des TTC wird in der Bezirksklasse A aufschlagen. Die TTC-Jungen sind optimal in die Saison 2017/18 gestartet, denn gegen den Mitkonkurrenten um die Meisterschaft, dem TTC Geutenreuth, wurde mit 8:5 gewonnen. In der Vorrunde standen neben zwei 7:7 nur Siege zu Buche, so dass Oberlangenstadt (14:2 Punkte) vor der Winterpause schon mit fünf Zählern Abstand die Tabelle anführte. In der Rückrunde musste zwar in Geutenreuth die einzige Niederlage registriert werden, jedoch hatte diese keinen Einfluss mehr auf die Titelvergabe.Alle 16 Punktebegegnungen bestritten Spitzenspieler Justin Michel (33:6 Einzelspiele) und der an Position zwei stehende Simon Ruf (29:9).Dem Stammquartett gehörten noch David Ruf (13 Spiele/19:9 Punkte) und Maximilian Weimer (9/8:5) an.Als Ergänzungsspieler kamen zum Einsatz: Bashar Hamo (3/1:7), Luca Blei (5/3:7) und Daniel Scheiblich (2/1:4). Als Ersatzspieler stand noch Luis Müller zur Verfügung. Eine tadellose Bilanz wies das Doppel Michel/S. Ruf mit 16:0 Punkten auf. Wenn die "Erste" der Jungen des TTC Oberlangenstadt Mitte September in der höheren Bezirksliga auf Punktejagd geht, dann wird sie auf folgende sieben Teams treffen: Post-SV Bamberg, TTC Burgkunstadt, TTC Geutenreuth, RVC Klosterlangheim, TTC Mannsgereuth, TTC Unterzettlitz I und II.Die zweite Mannschaft misst sich in der Bezirksklasse mit folgenden Mannschaften: TTC Geutenreuth II und III, TTC Küps, TTC Mannsgereuth, TTC Schmeilsdorf, TSV Staffelstein, TV Unterwallenstadt.