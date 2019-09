Unter dem Titel "Klingendes Museum" spielen am Sonntag, 29. September, ab 11 Uhr jugendliche Zitherspieler in verschiedenen Gruppen und Besetzungen an verschiedenen Orten im Historischen Museum Bamberg und in der Ausstellung "Der gute Stern oder Wie Herzog Max in Bamberg die Zither entdeckte". Teilnehmer sind unter anderem auch Mitglieder des Jugendorchesters des Landesverbandes Bayern Süd. red