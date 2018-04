Junge Vorleser messen sich

In der Stadtbücherei Bamberg, Obere Königstraße 4, findet am Mittwoch, 18. April, um 14 Uhr, der 59. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels, Bezirksentscheid Oberfranken, statt. Rund 600 000 lesebegeisterte Kinder aus den sechsten Klassen aller Schularten sind beim größten bundesweiten Vorlesewettbewerb am Start, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht.

Unter den zahlreichen Schulsiegern wurden im Februar die Regionalsieger ermittelt. In Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei Bamberg führt die Buchhandlung "Osiander" jetzt den Bezirksentscheid mit elf Regionalsiegern aus dem Regierungsbezirk Oberfranken durch. Über die Länderebene führt der Wettbewerb schließlich zum Finale in Berlin. Der Eintritt ist frei. Anmeldung bei "Osiander", Telefon 0951/297925-0. red