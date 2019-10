Junge VHS geht wieder auf Wissensreise

Die Wissensreise der Volkshochschule geht in die fünfte Runde. 16 Stationen in der Stadt und im Landkreis können in diesem Semester besucht werden. Der nächste Termin mit freien Plätzen ist am Samstag, 5. Oktober: Besuch des Kelterhauses in Grub am Forst um 14 Uhr. Am Dienstag, 8. Oktober, um 16 Uhr gibt es beim Regionalfernsehen von iTV einen Blick hinter die Kulissen. Und bei einem Besuch der Besuchshundegruppe des ASB in Neustadt kann man am Samstag, 12. Oktober, um 14 Uhr Interessantes erfahren. Informationen zu allen Angeboten sowie die Möglichkeit der Anmeldung online auf www.vhs-coburg.de oder telefonisch unter 09561/88250. red