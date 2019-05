Ein 30-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag die Haslachstraße ortseinwärts. Kurz vor dem Kirchplatz kam von rechts ein etwa neunjähriger Radler, prallte gegen das Auto. Der Junge rappelte sich auf, stieg auf und radelte davon. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. pol