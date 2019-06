Junge verletzt: Kraftfahrer fährt weiter

Leichte Verletzungen zog sich am Montag, kurz nach 16 Uhr, ein 16-jähriger Schüler bei einem Sturz von seinem Fahrrad im Bereich der Einmündung der Bahnhofstraße in die Coburger Straße zu.

Der 16-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der vorfahrtsberechtigten Straße gefahren und vom Fahrer eines weißen Transporters offensichtlich übersehen worden. Der Transporterfahrer nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Der Radler musste stark abbremsen, um nicht vom Transporter erfasst zu werden, und stürzte dabei. Er zog sich Schürfwunden am Gesicht, an den Ellenbogen und den Händen sowie eine Prellung am Knie zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Coburger Klinikum gebracht.

Keine Hilfe geleistet

Der Fahrer des Transporters, der den Unfall bemerkt haben musste, entfernte sich trotzdem anschließend von der Unfallstelle, ohne dem Radfahrer Hilfe zu leisten.

Die Coburger Polizei sucht nun nach einem weißen Transporter, der am Montag um kurz nach 16 Uhr den Unfall im Bereich der Coburger Straße verursacht hat. Ermittelt wird gegen den unbekannten Fahrer wegen unterlassener Hilfeleistung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol