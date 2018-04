Junge Union zieht Bilanz

Der Kreisverband Haßberge der Jungen Union (JU) lädt alle Mitglieder sowie interessierte junge Menschen zwischen 14 und 35 Jahren zur Jahresversammlung ein. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 15. April, um 9.30 Uhr in Ebelsbach im Gasthaus "Klosterhof" statt.

Nach den Rechenschaftsberichten der Vorsitzenden Stefanie Hümpfner und des Schatzmeisters Jonathan Eller will sich die JU-Listenkandidatin für die Landtagswahlen 2018, Juliane Demar, den Mitgliedern vorstellen und über ihre Themen sprechen. Nebenbei besteht laut JU die Möglichkeit eines Weißwurstfrühstücks. red