Die Junge Union tritt bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 zum ersten Mal in Herzogenaurach mit einer eigenen Liste an. Diesbezüglich kommen die Mitglieder zur Nominierungsversammlung der Stadtratsliste am Dienstag, 22. Oktober, um 19 Uhr im Restaurant "Burger AP" (Zeppelinstraße 4 a) zusammen. red