Junge Union startet gemeinsam in die Zukunft

"Gemeinsam in die Zukunft starten" - unter diesem Motto standen die Neuwahlen des Kreisvorstandes der Jungen Union Bamberg-Land in Scheßlitz. Constantin Rudrof, der seit Januar 2019 als kommissarischer Vorstand tätig war, wurde im Amt als Vorsitzender offiziell bestätigt. Andreas Enkert, Anja Franz, Simon Nüsslein und Anna Schmitt wurden zu seinen vier Stellvertretern gewählt. Als Beisitzer fungieren Jan Lauer, Andreas Göller, Timo Ziegmann, Clarissa Schmitt, Diana Mehlhorn, Lukas Deuerling, Hendrik Reuß und Dominik Eirich. Yasemin Goller wurde als Schriftführerin im Amt bestätigt. Zum Kassier und Geschäftsführer wurde Jonas Paul einstimmig gewählt. Markus Mehlhorn und Alexander Hummel übernahmen das Amt als Kassenprüfer.

Mike Müller, als Vertreter des JU Bezirksverbandes, wünschte der Jungen Union Bamberg-Land gutes Gelingen bei den anstehenden Aufgaben. Auch die Junge Union Bamberg-Stadt war durch ihre Vorsitzende Anna Bauer vertreten. Diese betonte, dass Stadt und Land künftig noch stärker zusammenwachsen müssten, beispielsweise in Form gemeinsamer Veranstaltungen. Der Parlamentarische Staatssekretär MdB Thomas Silberhorn ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, die Veranstaltung zu besuchen. Er freue sich auf die zukünftige Zusammenarbeit und bot an, stets ein offenes Ohr für die Belange der Jungen Union zu haben. Der Landtagsabgeordnete Holger Dremel bedankte sich bei dieser Gelegenheit noch einmal für die großartige Unterstützung, die er besonders von Seiten der Jungen Union und der Frauenunion in den letzten Jahren erfahren durfte. Die Junge Union dürfe sich seiner Unterstützung stets sicher sein. Holger Dremel richtete im Anschluss die Grußworte der Staatsministerin Melanie Huml aus, die der Jungen Union ebenfalls ihre Unterstützung zusagte. Anna Schmidt