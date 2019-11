Junge Union präsentiert ihre Liste für den Kreistag

Veronika Schadeck Kronach — Jünger und weiblicher soll der künftige Kreistag werden. Deshalb tritt zum ersten Mal die junge Union mit einer eigenen Liste und 50 Kandidaten bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 für den Kreistag an. Am Donnerstagnachmittag fand die Nominierung im "Leo's" statt.

"Wir haben die Liste voll", freute sich der JU-Kreisvorsitzende Markus Oesterlein. Die Kandidaten seien jung, dynamisch, nachhaltig, und kompetent. "Wir wollen den Frankenwald neu und jung denken." Er wies darauf hin, dass die Kandidaten trotz ihres jungen Alters bodenständig und engagiert seien sowie mit beiden Beinen im Leben stehen. Der Altersdurchschnitt der Kandidaten, die aus allen Teilen des Landkreises kommen, liegt bei rund 26 Jahren.

Einsatz für alle Generationen

Insgesamt gehe es um mehr Mitbestimmung. Die Kandidaten der JU wollen sich für alle Generationen einsetzen, so Oesterlein. Vor allem aber wollen sie Schwerpunkte bei den Themen Verkehr und Digitalisierung setzen.

Die Etablierung des Lucas-Cranach-Campus bezeichnete Oesterlein als ein "Mammutprojekt". Ein weiteres Ziel der Jungen Union ist es, den Landkreis als 5G-Pilotregion zu etablieren. Dies sei eine wichtige Voraussetzung, wenn es um autonomes Fahren gehe. Zudem streben die jungen Kandidaten eine "100 Prozent digitale Verwaltung an!" Außerdem halten sie den Beitritt zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) und die Einführung eines Fifty-Fifty-Taxis für notwendig.

Weiterhin will sich die Junge Union im Kreistag dem Thema Natur und Klimawandel stellen. Vor allem Kommunen sollten vorangehen, wenn es um die Beheizung öffentlicher Gebäude gehe, meinte Tobias Wicklein. Wenn diese Vorreiter seien, werden die Privathaushalte nachziehen, ist er überzeugt. Zudem wollen sie eine dezentrale Energieversorgung mehr forcieren. "Dann brauchen wir auch nicht diese Monstertrassen durch das ganze Land!", so Tobias Wicklein. Erneuerbare Energien sollen dort etabliert werden, wo diese erfolgversprechend seien. Aber: "Die Energiewende muss im Einklang mit der Bevölkerung stattfinden!"

Markus Oesterlein betonte die Sinnhaftigkeit einer eigenständigen Liste. Zwar habe die JU mit der CSU die meisten Schnittmengen, "aber manches können wir ein bisschen besser machen!"

Für Markus Oesterlein und sein Team heißt das Ziel, eine eigene JU-Fraktion im Kreistag. Das bedeutet, zwischen drei und fünf Kandidaten sollen in den Kreistag gewählt werden. Natürlich wäre es toll, wenn es mehr würden, so Oesterlein.

Die Kandidatenliste

Folgende Kandidatin stellen sich zur Wahl: 1. Markus Oestelein, 2. Tina-Christin Rüger (beide Kronach), 3. Tobias Wicklein (Steinbach), 4. Marie-Therese Wunder (Kronach), 5. Matthias Zeitler (Wallenfels), 6. Veronika Stingl (Wilhelmsthal), 7. Luise Rebhan (Küps), 8. Nicolas Eichhorn (Ludwigsstadt), 9. Annemarie Christel (Tettau), 10. Lucas Weissbach (Stockheim), 11. Lea Löffler (Steinbach), 12. Tobias Heinlein (Steinbach), 13. Theresa Treusch (Küps), 14. Viola Hannweber (Weißenbrunn), 15. Tanja Fleischmann (Pressig), 16. Michael Müller (Kronach), 17. Matthias Foidl (Kronach), 18. Lea Schütz (Wallenfels), 19. Marius Bittner (Küps), 20. Markus Weiß (Mitwitz/Nurn), 21. Katrin Zehnter (Stockheim-Haig), 22. Dominic Welscher (Steinwiesen, 23. Torsten Grundei (Wallenfels), 24. Mirja Treuner (Pressig), 25. Kerstin Gratzke (Kronach), 26. Daniel Martin (Ludwigsstadt), 27. Lukas Neubauer (Teuschnitz), 28. Fabian Wagner (Nordhalben), 29. Alexandra Scherbel (Kronach), 30. Felix Binder (Kronach), 31. Isabell Häublein (Kronach), 32. Sebastian Eschrich (Tettau), 33. Maximilian Kropf (Marktrodach), 24. Niclas Wich (Steinwiesen), 35. Maximilian Hugel (Kronach-Fischbach), 36. Elisabeth Kestel (Kronach-Friesen), 37. Florian Großmann (Ludwigsstadt), 38. Jannik Hummel (Schneckenlohe), 39. Thomas Holzmann (Tschirn), 40. Sebastian Kropf (Marktrodach), 41. Christoph Brettel (Mitwitz), 42. Lena Rebhan (Küps), 43. Raffaele Juliano (Steinbach), 44. Lukas Walter (Kronach/Knelendorf), 45. Sebastian Gratzke (Weißenbrunn, 46. Sebastian Wich (Stockheim), 47. Felix Bayer (Stockheim), 48. Caroline Oesterlein (Kronach), 49. Elias Kreul (Küps), 50. Felix Wicklein (Steinbach). Ersatzkandidaten: Florian Löffler (Steinbach), Michael Zeitler (Wallenfels), Stefanie Neubauer (Steinbach), Kristina Wich (Kronach).