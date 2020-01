Junge Union lebt in Röttenbach auf

Heute erfolgt die Wiedergründung der Jungen Union (JU) Röttenbach. Dazu sind alle Mitglieder und Nichtmitglieder eingeladen. Die Gründungsveranstaltung findet in der Kaminbar im Hotel Krebs um 19 Uhr statt. Während der Veranstaltung wird der zukünftige Vorstand (bestehend aus dem Ortsvorsitzenden, dessen Stellvertreter, Kassierer, Schriftführer und Beisitzer) des JU-Ortsverbandes gewählt. Mit der Gründung der Jungen Union will sich der CSU-Ortsverband Röttenbach für die Zukunft rüsten und junge engagierte Menschen an die Gemeindepolitik heranführen. Der Vorstand der CSU Röttenbach begrüßt die Entscheidung junger Röttenbacher, sich an der Politik des Ortes aktiv zu beteiligen. red