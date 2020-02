Junge Union für Effeltrich und Gaiganz gegründet

Der Jugend in Effeltrich und Gaiganz eine Stimme geben: Unter diesem Motto trafen sich Jugendliche im Sportheim, um einen Junge-Union-Ortsverband zu gründen.

Neben Philipp Ochs, Kreisvorsitzender der Jungen Union Forchheim, nahm auch Christine Bertholdt, Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Effeltrich und Gaiganz, teil. "Es ist einfach zu meckern, aber um etwas zu bewegen, muss man eben auch etwas tun", sagte Tobias Hofmann, der einstimmig zum Ortsvorsitzenden gewählt wurde.

"Umso mehr freut es mich, dass wir Interessenten und Mitglieder aus allen Listen der anstehenden Kommunalwahl hier haben", führte er weiter aus, "denn nur gemeinsam, wenn alle an einem Strang ziehen, kommen wir in unseren Gemeinden voran." An seiner Seite bilden Verena Wohlhöfner als Schatzmeisterin und Timo Kowalewski als Schriftführer den Vorstand. Weitere Mitglieder am Gründungstag sind Jan Leuthäußer und Christina Bitter.

In ihrem Grußwort thematisierte Christine Berthold die Notwendigkeit, dass sich auch die Jüngeren in die Politik einmischen. Sie freute sich umso mehr, dass vier der Gründungsmitglieder auch auf der CSU-Kommunalwahlliste stehen. "Zukunft gestalten geht nur über Politik, lasst uns heute damit beginnen", beendete Tobias Hofmann die Versammlung.

Die nächsten Termine werden Diskussionsrunden und Stammtische nach den Gemeinderatssitzungen sein, um diese Revue passieren zu lassen. red