Junge Union braucht 340 Unterstützer

Am Dienstag hat die Junge Union kurz nach Veröffentlichung der Bekanntmachung durch den Kreiswahlleiter ihren Wahlvorschlag für die Kreistagswahl eingereicht. Nach der erfolgten Prüfung liegen ab sofort in den Rathäusern des Frankenwaldes Unterstützerlisten aus. Denn die Junge Union erscheint nur auf dem Wahlzettel, wenn sich 340 Personen aus den Gemeinden des Landkreises eintragen und die JU bei ihrer Kandidatur formell unterstützen. Notwendig ist dies, da erstmals in der Geschichte des Landkreises eine Liste der JU mit 50 jungen Kandidaten zwischen 17 und 34 Jahren kandidieren möchte.

Nach Mitteilung der JU haben haben die Rathäuser Sonderöffnungszeiten. So müssen diese bis zum Montag, 3. Februar 2020, mindestens einmal an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag mindestens zwei Stunden geöffnet haben und an mindestens einem Tag bis 20 Uhr. Näheres könne man in seinem jeweiligen Rathaus erfragen oder der örtlichen Bekanntmachung entnehmen. red