Junge Spieler müssen sich an robuste Spielweise gewöhnen

Die Startelf des SV Motschenbach war in der bisherigen Saison der Kreisklasse 4 Kulmbach im Durchschnitt nur 21,5 Jahre alt. Mit zwölf Punkten aus acht Spielen liegt die junge Mannschaft vor der Donnerstagspartie (18.15 Uhr) gegen den BC Leuchau auf dem fünften Platz.

Trotzdem ist SV-Spielleiter Roland Schuberth nicht ganz zufrieden mit der Ausbeute: "Wir hätten keine vier Spiele verlieren müssen. Unsere junge Mannschaft kommt mit der robusten Spielweise mancher Teams noch nicht zurecht, weshalb wir uns auch mal geschlagen geben mussten." Die Motschenbacher haben viele "technisch und läuferisch starke Spieler", die allerdings "noch etwas Zeit" bräuchten.

Ein großes Augenmerk wird auf den Zusammenhalt gelegt: Für uns ist wichtig, dass unsere Jugendspieler im Verein bleiben. In diesem Sommer hatten wir zum Glück keinen Abgang." Dass die Motschenbacher Spieler gut ausgebildet sind, zeigt auch der mittlerweile beim BC Leuchau spielende Maximilian Rabe, der in dieser Saison bereits fünf Treffer erzielt hat und am Donnerstag gegen seinen Ex-Verein den nächsten folgen lassen will. "Maximilian war bei uns in der Jugend und hat damals auch schon einige Tore geschossen. Solche Abgänge schmerzen", sagt Schuberth. Das ändert aber nichts an der Ausrichtung für das Duell gegen Leuchau: "Selbst mit einem Unentschieden wären wir unzufrieden. Wir sind heimstark und wollen gegen den BC gewinnen. Dafür müssen wir die torgefährlichen Spieler wie Buday und Paus aus dem Spiel nehmen." Doch Schuberth warnt auch: "Die jungen Spieler schauen zu oft auf die Tabelle und unterschätzen deshalb manche Gegner. Das war bei der 2:3-Niederlage gegen den VfR Katschenreuth II der Fall."

Personell sieht es trotz des Wochenspieltags bei den Motschenbachern gut aus. Lediglich Andreas Spiewok (beruflich verhindert) und Janik Schautzgy (Kreuzbandriss) fehlen. Mit einem Sieg will Motschenbach seine gute Position in der Tabelle halten, ganz vorne sieht der SV-Spielleiter sein Team aber nicht: "In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Meine Favoriten auf den Meistertitel sind der TSV 08 Kulmbach und der SV Ramsenthal. Wenn diese Mannschaften von größeren Verletzungen verschont bleiben, spielen die lange oben mit."

Gelingt TSC die Überraschung?

Aber Schuberth traut dem Nachbarverein TSC Mainleus heute im Auswärtsspiel in Ramsenthal etwas zu: "Wer weiß, vielleicht patzt der Tabellenführer gegen die Mainleuser." Eine Überraschung des Schlusslichts TSV Stadtsteinach beim SV Hutschdorf schließt Schuberth dagegen aus: "Hutschdorf ist wie wir sehr heimstark und wird gegen Stadtsteinach souverän gewinnen, auch wegen der guten Neuzugänge."

Mehr traut der Motschenbacher in der Donnerstagspartie der SG Oberland zu: "Die formstarken Trebgaster holen bei der SG maximal einen Punkt."