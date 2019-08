Junge Schlagzeuger und wendige Rennfahrer beim Sommerprogramm

Es ging zwar bei beiden Aktivitäten des Jugend-Sommer-Ferienprogramms recht geräuschvoll vonstatten, doch bereiteten die Darbietungen der Schlagzeugschule Stefan Luschner ebenso viel Freude wie das Kartfahren des Automobilsportclubs Burgkunstadt/Altenkunstadt.

Das Gelände der Weismainer Püls-Bräu stand dabei im Zeichen dieser Motorsport-Ferienaktion für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren mit einem großen "Fahrerlager". Zwei Durchgänge gab es für die Teilnehmer. Dabei galt es nicht nur dosiert mit der Bremse und Gastpedal umzugehen, sondern vor allem auch die Geschicklichkeit zwischen Pylonen, gesteckten Toren und in den Gassen, zu beweisen.

Waldfest mit Schlagzeug

Das Waldfest von Woffendorf bietet sich für die Schlagzeugschule Stefan Luschner zugleich als eine gute Gelegenheit für alle Nachwuchsdrummer an, um im Rahmen des Jahreskonzerts einen Einblick in ihre instrumentale Fortentwicklung zu geben. Weit über dreißig junge Schlagzeuger marschierten dabei auf dem Festgelände auf. "Wir sind groß", so wie es schon der erste Titel vermitteln konnte, verdeutliche, dass die Kleinen diesmal "ihren großen Auftritt" haben. Rockmelodien, aber auch so prägende Titel wie "Tage wie diese", "Zombie", "Stand by your woman", "Bilder im Kopf", "Bohemian Rhapsody", wurden von der Zuhörerschaft mit viel Beifall bedacht. "Niemals sang- und klanglos", wie es im Schlussteil des Programms zu hören war, bildete sicherlich eines der besonderen Klangerlebnisse. Seine Fortsetzung fand dieser Tag am Abend. Hier sorgten die Altenkunstadt-Musikanten für die Stimmung.