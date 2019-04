Junge schlägt mit Bratpfanne zu

Zunächst zu einem verbalen Streit ist es am Sonntagnachmittag in einer Wohngruppe in der Don-Bosco-Straße in Forchheim zwischen einem Zehnjährigen und einem 13-Jährigen gekommen. Diese Auseinandersetzung eskalierte so sehr, dass der Jüngere eine Pfanne nahm und diese seinem älteren Kontrahenten ins Gesicht schlug. Dieser erlitt eine Verletzung an der Lippe und musste zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht werden.