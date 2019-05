Mit ihrem Cityroller fuhr eine achtjährige Schülerin am Sonntagnachmittag über einen Gehweg auf die Trunstadter Straße in Viereth (Kreis Bamberg). Dabei übersah das Mädchen ein Auto und kollidierte mit ihrem Cityroller mit der hinteren Fahrzeugseite des Autos. Mit leichten Verletzungen wurde die Rollerfahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. pol