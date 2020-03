Junge Regie ausgezeichnet

Zum ersten Mal wird eine Inszenierung des E.T.A.- Hoffmann-Theaters Bamberg beim Festival für junge Regie "Radikal jung" gezeigt. Das Auftragswerk "Das Deutschland" wurde von Bonn Park für das E.T.A.-Hoffmann-Theater geschrieben und inszeniert.

Für das Bamberger Stadttheater ist es eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr die insgesamt vierte Einladung zu einem renommierten Theaterfestival. "Das Deutschland" war zuvor bereits zu den "Mülheimer Theatertagen" eingeladen worden.

Zum 16. Mal präsentiert das Münchner Volkstheater mit "Radikal jung" erfolgreiche Inszenierungen von Nachwuchsregisseuren. Insgesamt werden vom 25. April bis 2. Mai zwölf Stücke von Theatern und freien Produktionen aus Bamberg, Basel, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Osnabrück und München gezeigt. Das Gastspiel von "Das Deutschland" findet am 25. April im Volkstheater statt. In Bamberg ist die Inszenierung noch am 1., 2., 7. und 16. April zu sehen. Es spielen: Daniel Dietrich, Clara Kroneck, Paul Maximilian Pira, Ewa Rataj. red