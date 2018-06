Junge Radlerin fährt nach Unfall weiter

pol



Die Bamberger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr am Montag gegen 7.15 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem roten VW Polo. Auf Höhe des Friedhofs kam ihm eine unbekannte Radfahrerin entgegen, die plötzlich nach links auf den Fahrradweg abbiegen wollte. Obwohl der Autofahrer eine Vollbremsung durchführte, stieß die Radlerin noch gegen die Fahrertür. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr die Radfahrerin auf dem Radweg in Richtung Bamberg weiter. Bei der Radfahrerin handelt es sich um ein etwa zehnjähriges Mädchen mit hellblonden, schulterlangen Haaren. Zeugen des Vorfalls bzw. ein Autofahrer, der hinter der Radfahrerin fuhr, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land , Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.