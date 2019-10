Junge Polen lernen die Stadt Ebern kennen

Bereits zum 22. Mal sind Schüler aus der polnischen Stadt Zory als Austauschschüler am Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern zu Gast. Am Montagvormittag wurden sie von Bürgermeister Jürgen Hennemann im historischen Rathaussaal in Ebern empfangen. Etwa 740 Kilometer sind es von Zory nach Ebern, wenn man über Dresden fährt.

Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) freute sich, dass junge Schüler aus dem oberschlesischen Zory in Ebern zu Gast sind. Er stellte ihnen die Stadt Ebern mit ihren 7500 Einwohnern vor, wobei er auf Wirtschaft, Handwerk und die Schulstadt Ebern einging und das Engagement der 125 Vereine im Stadtgebiet hervorhob. Für die Schüler gab es vom Bürgermeister umfassende Informationen über das kleine Städtchen Ebern im Frankenland und entsprechendes Informationsmaterial.

Besondere Aufmerksamkeit erregten die Ausführungen des Stadtoberhaupts zur Entstehung des Stadtwappens von Ebern, und der "Lützel", den Jürgen Hennemann an Lehrerin Barbara Barglik übergab, fand besondere Aufmerksamkeit.

Aus der Hand der Gäste erhielt Hennemann Andenken an ihre Stadt Zory, die etwa 60 000 Einwohner zählt. 20 Jugendliche aus der Schule Lyzeum Nr. 1 sind mit ihren Lehrkräften Barbara Barglik und Mariola Kawaiek nach Ebern gekommen. Sie alle sind bei Gasteltern im Raum Ebern untergebracht. hw