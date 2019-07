Junge Musiker zeigen, was sie draufhaben

Zum Ende des Schuljahres haben die jüngsten Musiker in Ebensfeld beim jährlichen Schüler- und Jugendkonzert der Musikvereinigung Ebensfeld ihren zum Teil ersten großen Auftritt vor Publikum. Zweiter Vorsitzender Benedikt Krüger moderierte das einstündige Sonntagvormittagskonzert mit insgesamt vier Orchestern und 70 Kindern und Jugendlichen, zu dem sich in der Eben sfelder Schulaula alle Zuhörerplätze gefüllt hatten.

Krüger ging auch auf die breite musikalische Jugendarbeit der Musikvereinigung ein, die beginnend im Alter von zwei Jahren bis ins gesetztere Alter bei der Erwachsenen-Bläserklasse reicht. Sein besonderer Dank galt nicht nur den Lehrern, sondern insbesondere auch dem Markt Ebensfeld sowie der Pater-Lunkenbein-Schule Ebensfeld für die gute Zusammenarbeit.

Den Auftakt machten dann die kleinsten Musikanten aus der Musikalischen Früherziehung. Unter der Anleitung von Brooke Emery-Leyh lernen die Kinder bis zum Vorschulalter, mit Flöte und Schlagwerk insbesondere ein Rhythmus-Gefühl zu erlangen. Sichtlich mit Begeisterung marschierten die Jüngsten in die Schulaula ein, um das Konzert zu eröffnen.

In Zusammenarbeit mit der Pater-Lunkenbein-Schule können Kinder der ersten und zweiten Klasse in Ebensfeld Blockflöte lernen. Unter der Leitung von Susi Schliefer und Astrid Krappmann präsentierten die Flötenkinder u.a. schon lange nicht mehr gehörte Volks- und Kinderlieder, wie "Hänsel und Gretel", "Grün, grün, grün sind alle meine Kleider" oder "Alle Vöglein sind schon da", zu denen auch kräftig mitgesungen wurde.

Seit mehr als zehn Jahren können in Ebensfeld Kinder der dritten und vierten Klasse im regulären Musikunterricht ein Blasinstrument erlernen. Dieses Kooperationsprojekt Schule/Verein wird in Ebensfeld auch begeistert in Anspruch genommen, so dass jeweils 20 Kinder jede Woche fleißig Blasmusik üben.

Die Gesamtleitung liegt bei Thomas Helmreich, der auch wieder gekonnt die Stücke anmoderierte. Ganz europäisch mit der "Ode an die Freude" über traditionelle "Turmbläser"-Musik bis zum immer wieder begeisternden "Monster Rock" reichte das Spektrum der in ihren bunten T-Shirts auftretenden Blasmusiker.

Den Abschluss bildete schließlich die Ende letzten Schuljahres neu gegründete Junior-Band, die als Sprungbrett von der Bläserklasse zur Concert-Band U25 dient, so dass für jede Leistungsstufe in Ebensfeld ein passendes Orchester bereitsteht. Unter der Leitung des Eigengewächses Eva Murmann, die kürzlich die Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen absolvierte, präsentierte das kleine Orchester die Stücke "Star Wars" und die traditionelle "Sternpolka", mit denen die Junior-Band beim Wertungsspielen mit sehr gutem Erfolg teilgenommen hatte. Natürlich durfte eine Zugabe nicht fehlen, die die Bläserklassen und die Junior-Band mit besonderer Begeisterung noch spielten. OW