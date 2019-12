Junge Musiker zeigen ihr Können

Das Weihnachtskonzert der Städtischen Musikschule Bamberg findet am heutigen Samstag um 16 Uhr in der Erlöserkirche statt. Hier musizieren bereits auch jüngere Kinder der Suzuki-Streicherspielkreise gemeinsam mit älteren Musikschülern traditionelle Weihnachtslieder. Gerade auch zu diesem Anlass wird das große musikalische Netzwerk der Städtischen Musikschule einmal mehr sichtbar beim gemeinsamen Auftritt des Akkordeon- und des Blockflöten-Ensembles zusammen mit den Singklassen der Gangolfschule, Kunigundenschule, Martinschule, Luitpoldschule und der Grundschule Gaustadt, Schülern der Musikschule des Landkreises sowie dem Kinderchor der Erlöser-Kirche. Markéta Schley Reindlová, Organistin an der Erlöserkirche, wird den ersten Satz des Konzerts für vier Violinen in h-Moll von Vivaldi und außerdem von Bach den berühmten Choral "Jesus bleibet meine Freude" sowie zwei Sätze aus einem Konzert von Händel an der Orgel begleiten. Seinen ersten Auftritt beim Weihnachtskonzert hat heuer das "Do-It-Yourself-Orchestra", eine Erwachsenen-Big-Band unter der Leitung von Sebastian Strempel. Der Eintritt ist frei. red