Junge Musiker zeigen ihr Können

Einladung ergeht an alle Freunde der Musik zum Jugendkonzert am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 12.15 Uhr in der Pater-Lunkenbein-Schule. Während einer gemütlichen Stunde zeigen die Nachwuchsmusiker der musikalischen Früherziehung, des Blockflötenkurses, der Schulbläserklassen, der Juniorband und des Schülerorchesters ihr Können. Der Eintritt ist frei. Es wird ein kleiner Imbiss angeboten. Vor und teilweise während des Jugendkonzertes bietet die Musikpädagogin Brooke Emery-Lehy auch Schnupperstunden für die neue Phase der musikalischen Früherziehung im kommenden Schuljahr an. Genauere Informationen und die Gelegenheit zur Anmeldung sind auch unter Telefon 0172/8610438 möglich. red