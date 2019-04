Junge Musiker messen sich

50 junge Musiker und damit so viele wie noch nie haben sich zum diesjährigen 17. internen Wettbewerb um den Neupert-Preis angemeldet, der exklusiv für die Schüler der Städtischen Musikschule Bamberg ausgeschrieben wurde. Erstmals gibt es in diesem Jahr drei statt bisher zwei Altersgruppen (AG), um insbesondere den Jüngsten gerecht zu werden, teilt die Pressestelle der Stadt mit.

Durch die hohe Zahl an Teilnehmern finden die öffentlichen Wertungsspiele im Ausstellungsraum der Fa. J. C. Neupert in der Biegenhofstraße 9 in Hallstadt an zwei Tagen statt: Am heutigen Samstag werden ab 9 Uhr die AG II und ab 14.30 Uhr die AG III bewertet. Die Teilnehmer in der jüngsten AG I werden am morgigen Sonntag ab 14.40 Uhr an gleicher Stelle bewertet. Der Bewertung durch die Fachjury stellen sich junge Talente mit folgenden Instrumenten: Klavier (auch vierhändig), Marimba, Violine, Violoncello, Gitarre, Blockflöte, Fagott, Horn, Posaune. Alle Teilnehmer werden im Rahmen des Jubiläumskonzertes der Musikschule am 7. Juli im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle geehrt. Die ersten Preisträger werden dort auftreten. red