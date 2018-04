Junge Musiker geehrt

Erster Bürgermeister Bernd Rebhan würdigte die hervorragenden Leistungen von Sarah Kölsche und Gianluca Siccardi bei "Jugend musiziert" und überreichte den beiden Musikern im Namen des Marktes Küps kleine Geschenke.

Sarah Kölsche überzeugte die Jury durch ihr Spiel auf dem Cello und erreichte zusammen mit ihrem Duopartner am Klavier den 1. Platz in ihrer Altersgruppe. Die Elfjährige spielt seit fünf Jahren Cello und erfreute den Bürgermeister mit einer Darbietung im Rathaus. Zusammen mit ihrer Schwester Hannah an der Geige trug sie zwei Stücke von Georg Friedrich Händel vor.

Der neunjährige Gianluca Siccardi begeisterte beim Regionalwettbewerb in Lichtenfels durch seine Fähigkeiten an seinem Instrument, der Posaune und erreichte ebenfalls den 1. Platz. red