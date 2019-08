Junge Liste unternahm erneut eine informative Radtour

Wieder einmal besuchten die Mitglieder der Jungen Liste Höchstadt und Umgebung mit Bürgermeister Gerald Brehm Ortsteile, um sich Gesprächen und Fragen von Bürgern zu stellen sowie sich mit Themen der Ortsteile zu befassen.

Dieses Mal führte die Strecke von der Grundschule Süd in Höchstadt über Kleinneuses, Großneuses, Mechelwind, Moorhof sowie Biengarten wieder zurück nach Höchstadt.

Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten die Radler bei strahlendem Sonnenschein. Bürgermeister Brehm erläuterte in Großneuses, dass hier aufgrund der aktuellen Nachfragesituation ein neues Baugebiet diskutiert werden müsse. Am Ortseingang von Mechelwind bestaunten die Radfahrer ein neues Baugebiet, das inzwischen aufgrund der verstärkten Bauanfragen aus den Reihen der Ortsteilbewohner vom Stadtrat beschlossen worden sei. In Mechelwind selbst wurden im Anschluss die Radler am Dorfspielplatz von einigen Mechelwindern empfangen und sie kamen schnell mit ihnen ins Gespräch.

Vor sechs Jahren hatten die Mechelwinder Bürgermeister Brehm versprochen, "für eine gute Nutzung des Spielplatzes aktiv durch zahlreichen Nachwuchs im Ortsteil zusorgen": Sie haben ihr Wort gehalten. Nach dem netten Aufenthalt ging es dann weiter nach Moorhof, wo die Radler bei Thomas Dressel einkehrten.

Der erläuterte auf interessante Weise die Herausforderungen der Land- und Teichwirtschaft und ihre Bedeutung für das Moorhofer Weihergebiet. Hier diskutierte die Gruppe auch das aktuelle Thema Aussichtsturm für Besucher und Vogelkundler. Dressel zeigte sich hierbei an einem Standort im Bereich Moohrhof-Biengarten interessiert, da er schon länger einen Infopunkt zum Moorhofweihergebiet anbieten möchte.

Nachmittags ging es dann gestärkt weiter zu jenem potenziellen Standort für den Aussichtsturmin der Nähe von Biengarten, für den sich die Stadt Höchstadt einsetzen will.

In Biengarten selbst begutachteten die Radler dann noch den Bolzplatz am Feuerwehrhaus, wo die mittlerweile stark störenden Bodenwellen beseitigt werden sollen. red