Erstmals können am 15. März 2020 zur Kommunalwahl die Hausener und Wimmelbacher Bürger ihr Kreuz bei der Jungen Liste der Unabhängigen Wähler (JUW) setzen. Bei einem Treffen am morgigen Sonntag können Interessierte die JUW und deren Wahlthemen ab 19 Uhr bei einer öffentlichen Aufstellungsversammlung im "Pilatushof" in Hausen kennenlernen. red