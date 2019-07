Junge Liste trat in die Pedale

Die Mitglieder der Jungen Liste Höchstadt und Umgebung besuchten im Rahmen ihrer ersten Fahrradtour für die südlichen Höchstadter Stadtteile zusammen mit Bürgermeister Gerald Brehm zahlreiche Anlaufstellen. So startete die Gruppe von der Aischaue Höchstadt zunächst in die Greienmühle, wo Stadtrat Martin Oberle spontan die Familie Ortegel mit einem Trompetensolo aus der sonntäglichen Ruhe riss. Dennoch war die Freude über die Besucher groß und so durften diese die - der Öffentlichkeit ansonsten eher verschlossenen - Räumlichkeiten der Mühle samt ihres Stromerzeugungssystems besichtigen.

Weiter ging es nach Greiendorf, wo man den dortigen Spielplatz besichtigte, der erweitert werden soll. In Sterpersdorf besuchte die JL-Radfahrergruppe die Sterpersdorfer Mühle und wurde dort nach einem weiteren Solo von Cheftrompeter Oberle von der Familie Hemmerlein empfangen. Auch hier standen die renovierten Räumlichkeiten der Besucherschar offen. Bei der Antoniuskapelle hieß es dann erst einmal Rast machen. Obwohl dunkle Wolken immer wieder den fränkischen Himmel verdüsterten und auch ein paar Regentropfen fielen, starteten die JL-Radler schließlich weiter in Richtung Weidendorf, wo Willi Dennerlöhr die Vorzüge der in der Ortsmitte installierten Bierbank den neugierigen Zuhörern erläuterte.

Weiter ging es in Richtung Ailersbach. Unterwegs konnte man die Reste eines eingedämmten Waldbrandes sehen, ebenso das Beachvolleyballfeld bei Schwarzenbach, das Stadtrat Josef Bessler den Mitradlern stolz präsentierte. Schließlich machte die Gruppe Halt in Ailersbach, wo man die Martinskirche besuchte. Weiter ging es nach Schwarzenbach, wo Bessler den Radlern im Feuerwehrhaus Erfrischungen reichte. Über Lappach ging es dann nach Höchstadt auf das Pfarrfest bei der St. Georgs-Kirche, wo man den Nachmittag mit Dekan Kilian Kemmer ausklingen ließ. red